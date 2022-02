Teo Mammucari finisce nella bufera: ecco la verità sulle offese a Belen (Di sabato 12 febbraio 2022) Teo Mammuccari finisce nella bufera mediatica per le offese alla showgirl Belen Rodriguez ma spunta immediatamente la verità: ecco i dettagli della vicenda Una delle showgirl che accompagna gli spettatori nella nuova avventura di Italia 1, il noto programma Le Iene è la bellissima Belen Rodriguez. La showgirl argentina, molto affermata nel mondo dello spettacolo sia per la sua bellezza disarmante e sia per la sua enorme professionalità, ha conquistato le scene del noto programma sopra citato insieme al collega e amico Teo Mammuccari, con il quale ha uno splendido rapporto e già in precedenza hanno lavorato insieme in un programma dal titolo Libero. curiosità (foto web)La showgirl è molto nota al pubblico per i suoi ... Leggi su topicnews (Di sabato 12 febbraio 2022) Teo Mammuccarimediatica per lealla showgirlRodriguez ma spunta immediatamente lai dettagli della vicenda Una delle showgirl che accompagna gli spettatorinuova avventura di Italia 1, il noto programma Le Iene è la bellissimaRodriguez. La showgirl argentina, molto affermata nel mondo dello spettacolo sia per la sua bellezza disarmante e sia per la sua enorme professionalità, ha conquistato le scene del noto programma sopra citato insieme al collega e amico Teo Mammuccari, con il quale ha uno splendido rapporto e già in precedenza hanno lavorato insieme in un programma dal titolo Libero. curiosità (foto web)La showgirl è molto nota al pubblico per i suoi ...

Advertising

infoitcultura : Teo Mammucari e l'insulto sessista a Belen: Le Iene smentiscono con una prova schiacciante - WowNotizie : RT @redazioneiene: Belen Rodriguez e Teo Mammucari: ecco come nasce una fake news #leiene - MarioManca : RT @GiusCandela: ATTENZIONE. Teo Mammucari non ha dato della puttana a Belen Rodriguez, come poteva sembrare. #LeIene hanno isolato l'audio… - LaMammaN1 : - Novella_2000 : Teo Mammucari ha dato della 'put***' a Belen in diretta tv? Intervengono Le Iene che svelano la verità (VIDEO) -