Sabaudia Degrado a Baia d’Argento | le ordinanze del sindaco | “L’area va bonificata”

(Di sabato 12 febbraio 2022)– IlGervasi ha emesso leper la rimozione dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi in zona. Con tali provvedimenti si chiede alla proprietà dei terreni di dare avvio con urgenza, mediante ditte autorizzate, al recupero o smaltimento dei rifiuti abbandonati, alla messa in sicurezza mediante isolamento di quelli pericolosi speciali, evitando il rischio di contaminazione, entro e non oltre 60 giorni dalla notifica degli atti. Resta inteso che l’Amministrazione comunale, qualora i titolari dei terreni non provvedano al rispetto delle, avvierà l’iter per la bonifica dei luoghi richiedendo il risarcimento delle spese sostenute. “I provvedimenti presi giungono a chiusura di un periodo di accertamenti da parte delle autorità ...

