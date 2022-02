Roma, lo spaccio dopo Diabolik. Il nuovo ?sistema? dei clan (Di domenica 13 febbraio 2022) A Villalba, un quartiere tra Roma e Guidonia, lo chiamavano il fortino del calabrese: una vera piazza di spaccio nascosta in un appartamento protetto da telecamere e circondato da stradine a... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 13 febbraio 2022) A Villalba, un quartiere trae Guidonia, lo chiamavano il fortino del calabrese: una vera piazza dinascosta in un appartamento protetto da telecamere e circondato da stradine a...

Advertising

Alfonso9015 : RT @tg2rai: #Roma, nuovo colpo al clan dei #Casamonica, #Spada e #DiSilvio, famiglie criminali egemoni sul territorio della capitale. 23 gl… - zazoomblog : Roma usava il suo concessionario di auto usate come base per lo spaccio: arrestato 36enne - #usava #concessionario… - CorriereCitta : Roma, usava il suo concessionario di auto usate come base per lo spaccio: arrestato 36enne - milanomagazine : Roma, ancora 5 arresti negli ultimi giorni: sequestrati circa 12 kg di sostanza stupefacente e circa 1800 euro in c… - ilfaroonline : Roma, giro di vite contro lo spaccio: la Polizia arresta 5 pusher e sequestra 12 chili di droga -

Ultime Notizie dalla rete : Roma spaccio Malamovida e norme anticovid: nella notte oltre 300 controlli e 5 arresti ... dove gli agenti, insieme alla Divisione Amministrativa e sociale della Questura di Roma , agli ... una di 19 anni per violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale ed un'altra di 41 anni per spaccio di ...

Da Salerno alla capitale con 12 chili di droga: arrestato 35enne Tempo di Lettura: 1 minuto SALERNO. Cinque arresti e 12 chili di droga sequestrata: questo il bilancio dei controlli della Polizia di Roma nelle ultime ore. Il primo arresto, effettuato dagli agenti del commissariato Viminale ed Esquilino, riguarda un 35enne originario della provincia di Salerno. L'uomo, al termine di un controllo ...

Roma, lo spaccio dopo Diabolik. Il nuovo “sistema” dei clan ilmessaggero.it Roma, lo spaccio dopo Diabolik. Il nuovo “sistema” dei clan A Villalba, un quartiere tra Roma e Guidonia, lo chiamavano il fortino del calabrese: una vera piazza di spaccio nascosta in un appartamento protetto da telecamere e circondato da stradine a senso ...

Roma, così i figli dei boss si sono presi le nuove piazze di spaccio ROMA – A Villalba, un quartiere tra Roma e Guidonia, lo chiamavano il fortino del calabrese: una vera, seppur piccola, piazza di spaccio nascosta in un appartamento protetto da telecamere e circondato ...

... dove gli agenti, insieme alla Divisione Amministrativa e sociale della Questura di, agli ... una di 19 anni per violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale ed un'altra di 41 anni perdi ...Tempo di Lettura: 1 minuto SALERNO. Cinque arresti e 12 chili di droga sequestrata: questo il bilancio dei controlli della Polizia dinelle ultime ore. Il primo arresto, effettuato dagli agenti del commissariato Viminale ed Esquilino, riguarda un 35enne originario della provincia di Salerno. L'uomo, al termine di un controllo ...A Villalba, un quartiere tra Roma e Guidonia, lo chiamavano il fortino del calabrese: una vera piazza di spaccio nascosta in un appartamento protetto da telecamere e circondato da stradine a senso ...ROMA – A Villalba, un quartiere tra Roma e Guidonia, lo chiamavano il fortino del calabrese: una vera, seppur piccola, piazza di spaccio nascosta in un appartamento protetto da telecamere e circondato ...