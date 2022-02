Real Madrid, Ancelotti dopo pari con Villarreal: “Liga è difficile per tutti” (Di sabato 12 febbraio 2022) “Siamo stati un po’ sfortunati: abbiamo colpito due volte la traversa e ci sono state delle belle parate da parte del portiere avversario. La Liga è sempre complicata, lo è per per tutti“. Così Carlo Ancelotti commenta il pareggio a reti bianche tra Real Madrid e VillarReal; i blancos comunque conducono la classifica con quattro punti di vantaggio sul Siviglia secondo. Nelle parole riportate da Marca, il tecnico dei castigliani ha commentato la prestazione di Bale, al rientro dopo sei mesi: “Ha giocato bene, gli abbiamo chiesto delle cose che ha eseguito bene, soprattutto nella ripresa: ha avuto delle occasioni, ma è stato sfortunato”. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 12 febbraio 2022) “Siamo stati un po’ sfortunati: abbiamo colpito due volte la traversa e ci sono state delle belle parate da parte del portiere avversario. Laè sempre complicata, lo è per per“. Così Carlocommenta il pareggio a reti bianche trae Villar; i blancos comunque conducono la classifica con quattro punti di vantaggio sul Siviglia secondo. Nelle parole riportate da Marca, il tecnico dei castigliani ha commentato la prestazione di Bale, al rientrosei mesi: “Ha giocato bene, gli abbiamo chiesto delle cose che ha eseguito bene, soprattutto nella ripresa: ha avuto delle occasioni, ma è stato sfortunato”. SportFace.

Advertising

marca : ?????? ¡Ancelotti confirma que Benzema llega al partido contra el PSG! - sportface2016 : #RealMadrid, #Ancelotti dopo il pari con il #Villarreal: 'La #Liga è difficile per tutti' - MagliolaManuel : @mcuheartx È un giocatore del Real Madrid decide il Real Madrid. - TheMattDP10 : Il Real Madrid pareggia 0-0 con il Villarreal e conferma un trend sotto la media senza il proprio 9, Benzema. Il Ba… - lore_coe : @Filippomaggi97 Ha lavorato nel Newcastle e nel Real Madrid, per poi volare in Giappone. Ha dato forza al progetto… -