Love is in the air anticipazioni dal 14 al 18 febbraio 2022, Eda e Serkan si sposano! (Di sabato 12 febbraio 2022) Nelle puntate di Love is in the air in onda dal 14 al 18 febbraio 2022 scopriamo che Serkan ha intenzione di chiedere a Eda di sposarlo, ma il segreto che Melo dovrebbe custodire, diventerà di dominio pubblico. I due poi riescono finalmente ad avvicinarsi e organizzare le loro nozze. Grazie a questo pretesto il Bolat e il suo vero padre Kemal iniziano a parlare civilmente. Se vi siete persi qualche episodio delle ultime settimane, potete trovarli su Mediaset Infinity nella sezione on demand. Tutto sulle puntate di Love is in the air dal 14 al 18 febbraio 2022 Nella puntata di Love is in the air di lunedì 14 febbraio 2022 vediamo che la signora Aydan chiede al suo amato Kemal di essere il finanziatore di un progetto ...

