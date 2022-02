Il piano di Draghi per l’energia: raddoppiare la produzione di gas per tagliare la bolletta (Di sabato 12 febbraio 2022) Il governo Draghi è pronto ad aumentare l’estrazione di gas naturale per rispondere alla crisi dei prezzi dell’energia. Se ne è parlato nei mesi scorsi, quando il ministro Roberto Cingolani ha proposto di tornare a estrarre gas per tagliare la bolletta. Con l’obiettivo di tornare a trivellare in Basilicata e nel mar Adriatico. E adesso è il momento delle decisioni, visto che l’intenzione, spiega oggi Il Foglio è quella di raddoppiare la produzione, arrivando a estrarre 7 miliardi di metri cubi di gas. Ovvero un decimo dei consumi nazionali. Ma per attuarlo, spiega il quotidiano, bisognerà accordarsi in qualche modo con i produttori. Senza però accordi diretti tra produttori e governo, ma ritagliando al governo un ruolo di mediatore sugli aspetti finanziari dei prezzi calmierati. ... Leggi su open.online (Di sabato 12 febbraio 2022) Il governoè pronto ad aumentare l’estrazione di gas naturale per rispondere alla crisi dei prezzi del. Se ne è parlato nei mesi scorsi, quando il ministro Roberto Cingolani ha proposto di tornare a estrarre gas perla. Con l’obiettivo di tornare a trivellare in Basilicata e nel mar Adriatico. E adesso è il momento delle decisioni, visto che l’intenzione, spiega oggi Il Foglio è quella dila, arrivando a estrarre 7 miliardi di metri cubi di gas. Ovvero un decimo dei consumi nazionali. Ma per attuarlo, spiega il quotidiano, bisognerà accordarsi in qualche modo con i produttori. Senza però accordi diretti tra produttori e governo, ma ritagliando al governo un ruolo di mediatore sugli aspetti finanziari dei prezzi calmierati. ...

