Il Cantante Mascherato, Prima Puntata: Svelata l’Identità Della Gallina! (Di sabato 12 febbraio 2022) Il Cantante Mascherato, Prima Puntata: abbiamo conosciuto le nuove maschere in gara, abbiamo scoperto qualche indizio in più e le abbiamo viste e sentite esibirsi insieme a degli ospiti speciali. C’è già stato uno spareggio e la gallina ha dovuto svelare la sua identità di fronte a tutti. Uno dei giudici aveva indovinato il suo nome. Ecco che cosa è successo in questa Prima Puntata de Il Cantante Mascherato e chi c’era sotto la maschera! Il Cantante Mascherato, 1^ Puntata: tutte le maschere in gara con degli artisti! La Prima Puntata de Il Cantante Mascherato è iniziata con l’annuncio di una serata speciale in cui tutte le maschere in ... Leggi su uominiedonnenews (Di sabato 12 febbraio 2022) Il: abbiamo conosciuto le nuove maschere in gara, abbiamo scoperto qualche indizio in più e le abbiamo viste e sentite esibirsi insieme a degli ospiti speciali. C’è già stato uno spareggio e la gallina ha dovuto svelare la sua identità di fronte a tutti. Uno dei giudici aveva indovinato il suo nome. Ecco che cosa è successo in questade Ile chi c’era sotto la maschera! Il, 1^: tutte le maschere in gara con degli artisti! Lade Ilè iniziata con l’annuncio di una serata speciale in cui tutte le maschere in ...

Advertising

milly_carlucci : Cari amici è possibile votare il vostro Cantante Mascherato preferito sui profili ufficiali @IlCantanteRai1 Appun… - Raiofficialnews : ?? #IlCantanteMascherato, da venerdì #11febbraio su @RaiUno, con @milly_carlucci e gli investigatori @insinnaflavio… - icarvsplume : RT @ventunopiloti: raga io non avevo mai visto il cantante mascherato ma secondo me è la prova più schiacciante del fatto che in rai gira t… - _ildiariodisam_ : RT @ventunopiloti: raga io non avevo mai visto il cantante mascherato ma secondo me è la prova più schiacciante del fatto che in rai gira t… - Bellombs : @borraccino_ Il cantante mascherato mi ha annoiato purtroppo -