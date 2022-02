Ginnastica artistica oggi, Serie A Ancona 2022: orari, ordini di rotazione, canale tv, programma, streaming (Di sabato 12 febbraio 2022) oggi sabato 12 febbraio (ore 14.30) andrà in scena la prima tappa della Serie A 2022 di Ginnastica artistica, il massimo campionato italiano a squadre. Inizia la stagione della Polvere di Magnesio e si preannuncia grande spettacolo al PalaRossini di Ancona. Sarà la prima delle tre tappe che definiranno le sei formazioni qualificate alla Final Six, dove verranno assegnati gli scudetti. Il campionato sarà un bel banco di prova in vista dei grandi appuntamenti internazionali della stagione: gli Europei di agosto e i Mondiali di fine ottobre/inizio novembre. All’evento parteciperanno i ginnasti di punta del movimento tricolore. In pedana sono attesissime le Fate (Giorgia Villa, Martina Maggio, Alice D’Amato, Asia D’Amato, Elisa Iorio) e il meglio del nostro movimento (le giovani Angela ... Leggi su oasport (Di sabato 12 febbraio 2022)sabato 12 febbraio (ore 14.30) andrà in scena la prima tappa delladi, il massimo campionato italiano a squadre. Inizia la stagione della Polvere di Magnesio e si preannuncia grande spettacolo al PalaRossini di. Sarà la prima delle tre tappe che definiranno le sei formazioni qualificate alla Final Six, dove verranno assegnati gli scudetti. Il campionato sarà un bel banco di prova in vista dei grandi appuntamenti internazionali della stagione: gli Europei di agosto e i Mondiali di fine ottobre/inizio novembre. All’evento parteciperanno i ginnasti di punta del movimento tricolore. In pedana sono attesissime le Fate (Giorgia Villa, Martina Maggio, Alice D’Amato, Asia D’Amato, Elisa Iorio) e il meglio del nostro movimento (le giovani Angela ...

