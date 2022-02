Ecco la riforma Cartabia: il pm che diventa politico lascerà la toga a vita (Di sabato 12 febbraio 2022) Via libera del governo: stop di 3 anni per chi si candida ma non viene eletto e per chi viene chiamato a coprire incarichi di governo. Csm, nuovo sistema elettorale Leggi su ilgiornale (Di sabato 12 febbraio 2022) Via libera del governo: stop di 3 anni per chi si candida ma non viene eletto e per chi viene chiamato a coprire incarichi di governo. Csm, nuovo sistema elettorale

Advertising

maxpat72 : RT @Adriauss: Ecco fatto! Niente riforma del #catasto ma se hai un'#immobile in classe energetica E, F o G disperdi tanta #energia ergo con… - Marco02839896 : RT @Libero_official: Via libera alla riforma della #giustizia, stop alle porte girevoli tra magistrati e politica. Nel mirino anche il #Csm… - GDS_it : Nuove regole per il #CSM , che serviranno ad arginare il correntismo e soprattutto a chiudere le porte girevoli tra… - fede_olivo : RT @HuffPostItalia: Emiliano, Ingroia, de Magistris, Maresca e tanti altri che sono scesi in politica: ecco cosa sarebbe accaduto con la ri… - infoitinterno : Emiliano, Ingroia, de Magistris, Maresca e tanti altri che sono scesi in politica: ecco cosa sarebbe accaduto con l… -