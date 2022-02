“Cyrano” in corsa agli Oscar 2022: in gara i costumi di Massimo Cantini Parrini (Di sabato 12 febbraio 2022) È la seconda nomination agli Oscar per il costumista fiorentino Massimo Cantini Parrini. Il professionista che già l’anno precedente aveva arricchito la sua carriera con una statuetta vinta per i costumi di Pinocchio, il film diretto da Matteo Garrone. Questa volta il costumista italiano gareggia nella cinquina dell’Academy per i Migliori costumi disegnati e realizzati per Cyrano, il musical di Joe Wright tratto dalla commedia teatrale Cyrano de Bergerac (1897) di Edmond Rostand. La pellicola, presentata in anteprima europea alla 16esima edizione della Festa del Cinema di Roma, è stata girata in gran parte in Sicilia nel 2020. Photo Credits: Teresa ComberiatiUn capolavoro mozzafiato che sarà in ... Leggi su velvetmag (Di sabato 12 febbraio 2022) È la seconda nominationper ilsta fiorentino. Il professionista che già l’anno precedente aveva arricchito la sua carriera con una statuetta vinta per idi Pinocchio, il film diretto da Matteo Garrone. Questa volta ilsta italiano gareggia nella cinquina dell’Academy per i Miglioridisegnati e realizzati per, il musical di Joe Wright tratto dalla commedia teatralede Bergerac (1897) di Edmond Rostand. La pellicola, presentata in anteprima europea alla 16esima edizione della Festa del Cinema di Roma, è stata girata in gran parte in Sicilia nel 2020. Photo Credits: Teresa ComberiatiUn capolavoro mozzafiato che sarà in ...

