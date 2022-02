Calcio: Allegri, 'con l'Atalanta scontro diretto per il 4° posto ma non sarà decisivo' (Di sabato 12 febbraio 2022) Torino, 12 feb. - (Adnkronos) - "È uno scontro diretto per il quarto posto, è una partita importante ma non decisiva". Lo dice l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri alla vigilia del match con l'Atalanta. "È un bel passaggio, sarà difficile perché l'Atalanta ha dimostrato in questi anni di aver conquistato un posto tra le big del Calcio italiano. È una squadra fisica e sarà molto arrabbiata per l'eliminazione in Coppa Italia”, aggiunge Allegri. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 12 febbraio 2022) Torino, 12 feb. - (Adnkronos) - "È unoper il quarto, è una partita importante ma non decisiva". Lo dice l'allenatore della Juventus Massimilianoalla vigilia del match con l'. "È un bel passaggio,difficile perché l'ha dimostrato in questi anni di aver conquistato untra le big delitaliano. È una squadra fisica emolto arrabbiata per l'eliminazione in Coppa Italia”, aggiunge

