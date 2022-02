Uomini e Donne anticipazioni 11 febbraio: Gemma Galgani conosce Pierluigi, la reazione di Tina Cipollari (Di venerdì 11 febbraio 2022) Gemma Galgani ha provato ad approcciare, recentemente, con dei nuovi Cavalieri a Uomini e Donne, ottenendo, però, per due volte, un rifiuto. In primis, la Dama torinese ha provato a conoscere Massimiliano, per cui si è esibita anche in un bello sexy. Ma il Cavaliere ha preferito uscire con Nadia, provocando, addirittura, un pianto disperato della Dama torinese. Dopo quest’episodio spiacevole. fortemente attaccato da Tina Cipollari, Gemma Galgani ha provato a instaurare una conoscenza con il Cavaliere Franco. Anche in questo caso, però, la Dama torinese ha ricevuto un due di picche dal protagonista del parterre del dating show. A Uomini e Donne, secondo le ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 11 febbraio 2022)ha provato ad approcciare, recentemente, con dei nuovi Cavalieri a, ottenendo, però, per due volte, un rifiuto. In primis, la Dama torinese ha provato are Massimiliano, per cui si è esibita anche in un bello sexy. Ma il Cavaliere ha preferito uscire con Nadia, provocando, addirittura, un pianto disperato della Dama torinese. Dopo quest’episodio spiacevole. fortemente attaccato daha provato a instaurare unanza con il Cavaliere Franco. Anche in questo caso, però, la Dama torinese ha ricevuto un due di picche dal protagonista del parterre del dating show. A, secondo le ...

