Tre calciatori accusati di violenza sessuale | “stai zitta bastarda” | il gioco alcolico e poi lo stupro

Un gravissimo episodio che riguarda anche il mondo del calcio e potrebbe portare pesantissime conseguenze dentro e fuori dal campo. Tre calciatori sono accusati di violenza sessuale di gruppo, un calciatore addirittura per due episodi diversi. Due feste sarebbero sfociate in presunte violenze sessuali, a distanza di sette mesi l'una dall'altra. Le denunce sono arrivate da due ragazze che hanno accusato di essere state vittime di uno stupro di gruppo: la prima in un appartamento di Verona il 18 gennaio 2020, la seconda a Belluno durante la giornata di Ferragosto dello scorso anno con una grigliata, alcol e musica. Le accuse sono rivolte nei confronti di tre calciatori, secondo gli investigatori uno è sospettato di aver partecipato ad entrambi gli episodi: si tratta di Guido Santiago ...

