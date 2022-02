Traffico Roma del 11-02-2022 ore 18 | 00

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 11 febbraio 2022) LuceverdeBuonasera Ben ritrovati in redazione Sonia cerquetani chiusa a sud dialla via Laurentina tra il raccordo è via di Vallerano in direzione Trigoria e questo sta creando grossi disagi aldi zona ci sono cose poi sul raccordo in carreggiata esterna tra lo svincolo di Fiumicino e la Tuscolana sulla carreggiata interna tra Ardeatine e Pontina e poi sulla Pontina Spinaceto versocentro via anche per incidente e in uscita dadalla Colombo al Raccordo Torniamo sul raccordo anulare per segnalare altri lungo la carreggiata interna da Grazia la Salaria e più avanti dalla Bufalotta alla Prenestina rallentamenti perin tangenziale Tra Corso di Francia e Salaria verso San Giovanni per incidenti code su via dei rom altezza via di Torre Spaccata su ...