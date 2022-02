Tifosi disperati, i campioni perdono con una squadra di dilettanti (Video) (Di venerdì 11 febbraio 2022) Passare da campioni dopo un lungo digiuno a perdere contro dei dilettanti fa male e in Brasile i Tifosi non l’hanno presa davvero male. In Brasile c’è sempre stato grande equilibrio tra le varie squadre, in particolar modo al vertice con i campioni nazionali che sono spesso cambiati con grande frequenza, ma nessuno si sarebbe mai aspettato un risultato come quello di ieri sera che ha gettato nello sconforto i Tifosi GettyImagesL‘Atletico Mineiro è riuscito in questa stagione a vincere il Brasileirao per la seconda volta nella sua storia dopo un digiuno durante esattamente la bellezza di 50 anni. Il Galo ha potuto così tornare in piazza a festeggiare ridando a Belo Horizonte una centralità che mancava dai tempi del Cruzeiro pluricampione circa una decina di anni fa e ora sprofondato in Serie B. Gli ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 11 febbraio 2022) Passare dadopo un lungo digiuno a perdere contro deifa male e in Brasile inon l’hanno presa davvero male. In Brasile c’è sempre stato grande equilibrio tra le varie squadre, in particolar modo al vertice con inazionali che sono spesso cambiati con grande frequenza, ma nessuno si sarebbe mai aspettato un risultato come quello di ieri sera che ha gettato nello sconforto iGettyImagesL‘Atletico Mineiro è riuscito in questa stagione a vincere il Brasileirao per la seconda volta nella sua storia dopo un digiuno durante esattamente la bellezza di 50 anni. Il Galo ha potuto così tornare in piazza a festeggiare ridando a Belo Horizonte una centralità che mancava dai tempi del Cruzeiro pluricampione circa una decina di anni fa e ora sprofondato in Serie B. Gli ...

Advertising

moviolista : Parliamo di calcio. Oggi non è decisiva per l'Inter. Ho letto svariati tifosi disperati che temono già il tracollo… - phenixfree : @NumerINTERi Non ti perdere dietro a gente che per essere qualcosa nella vita crede che per esserlo basti vivere da… - sepalmeiras_ita : ?? Dudu: “Tutti da San Paolo, dal Brasile, dal Sud America sanno quanto sono appassionati @Palmeiras i fan. Sei fana… - Villasboa___ : @marifcinter Santa signora, ho letto molti interisti disperati come donna, qualcuno dice a quei tifosi che abbiamo… -

Ultime Notizie dalla rete : Tifosi disperati Mercato NBA, Haliburton ceduto: anche i compagni dei Kings non ci credevano In giro per i social e sui forum si sono sprecati i messaggi disperati dei tifosi dei Kings , così come in giro per la lega molti analisti e giornalisti hanno accolto con stupore la decisione della ...

Frosinone forza 4: è 2 - 0 al Vicenza. Quarta vittoria e quarto posto - ...far scoccare la scintilla ma la difesa giallazzurra si chiude a riccio sugli assalti disperati ... Intanto lo fanno i tifosi che a fine gara hanno acclamato la squadra sotto la curva Nord.

Tifosi disperati, i campioni perdono con una squadra di dilettanti (Video) Juve Dipendenza Tifosi disperati, i campioni perdono con una squadra di dilettanti (Video) Passare da campioni dopo un lungo digiuno a perdere contro dei dilettanti fa male e in Brasile i tifosi non l’hanno presa davvero male. In Brasile c’è sempre stato grande equilibrio tra le varie ...

Tifosi del Genoa a caccia del biglietto per domenica I campani sono disperati ma non si arrendono. Il tecnico Colantuono se non fa risultato pieno probabilmente verrà esonerato. Potrebbe tornare Castori ma ci sono altre ipotesi.

In giro per i social e sui forum si sono sprecati i messaggideidei Kings , così come in giro per la lega molti analisti e giornalisti hanno accolto con stupore la decisione della ......far scoccare la scintilla ma la difesa giallazzurra si chiude a riccio sugli assalti... Intanto lo fanno iche a fine gara hanno acclamato la squadra sotto la curva Nord.Passare da campioni dopo un lungo digiuno a perdere contro dei dilettanti fa male e in Brasile i tifosi non l’hanno presa davvero male. In Brasile c’è sempre stato grande equilibrio tra le varie ...I campani sono disperati ma non si arrendono. Il tecnico Colantuono se non fa risultato pieno probabilmente verrà esonerato. Potrebbe tornare Castori ma ci sono altre ipotesi.