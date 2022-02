Super Bowl, un rito che vale miliardi (Di venerdì 11 febbraio 2022) Come il Festival di Sanremo in Italia. Anzi di più. Tra una manciata di ore c’è il Super Bowl, la finale del campionato Nfl, l’evento televisivo più seguito da quasi 40 anni negli Stati Uniti. Il football americano, tra scandali, violenze domestiche degli atleti, resta la casa degli americani, lo sport preferito, più di basket e baseball. Una specie di istituzione che per l’atto conclusivo vede la riunione di famiglie con cibo in abbondanza e birre in ghiaccio da consumare … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 11 febbraio 2022) Come il Festival di Sanremo in Italia. Anzi di più. Tra una manciata di ore c’è il, la finale del campionato Nfl, l’evento televisivo più seguito da quasi 40 anni negli Stati Uniti. Il football americano, tra scandali, violenze domestiche degli atleti, resta la casa degli americani, lo sport prefe, più di basket e baseball. Una specie di istituzione che per l’atto conclusivo vede la riunione di famiglie con cibo in abbondanza e birre in ghiaccio da consumare … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

PigsAndPlans : Zendaya x André 3000 for Squarespace's Super Bowl spot - fabiochiusi : Questo spot va visto, è un saggio della miseria ideologica raggiunta da Silicon Valley che vale qualunque editorial… - PersilQ : RT @Stef77359537: La CNN è nel panico, se non si riesce a fermare l'Ottawa Freedom Convoy, si scatenerà una 'ribellione mondiale'. L'effet… - Lunadargento5 : RT @Stef77359537: La CNN è nel panico, se non si riesce a fermare l'Ottawa Freedom Convoy, si scatenerà una 'ribellione mondiale'. L'effet… - GirolamoMaggio : RT @Stef77359537: La CNN è nel panico, se non si riesce a fermare l'Ottawa Freedom Convoy, si scatenerà una 'ribellione mondiale'. L'effet… -