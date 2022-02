Stato d'emergenza, Sileri: "Non servirà prorogarlo. Numero contagi e ricoveri lo confermano" (Di venerdì 11 febbraio 2022) Roma, 11 febbraio "Credo proprio che lo Stato d'emergenza non sarà prorogato. Il Numero dei contagi e dei ricoveri fanno pensare che non ce ne sia bisogno" così il sottosegretario alla Salute ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 11 febbraio 2022) Roma, 11 febbraio "Credo proprio che lod'non sarà prorogato. Ildeie deifanno pensare che non ce ne sia bisogno" così il sottosegretario alla Salute ...

Advertising

borghi_claudio : Ottimo intervento di @AlbertoBagnai in Senato. Il Green pass non deve durare oltre il 31 marzo, termine dello stato… - borghi_claudio : Questo sarà il percorso. Emendamento in commissione sanità alla camera per togliere il green pass con lo stato di e… - borghi_claudio : Dopo settembre mi ero ripromesso di non presentare e sottoscrivere alcun emendamento ai decreti covid e limitarmi a… - CiccioLupis : RT @Alexct9: @matteosalvinimi Ancora il #GovernoCriminale pensa di continuare con lo #statodiemergenza con le TI vuote? Il nazi #greenpass… - News24_it : Covid Italia, news di oggi: via le mascherine all’aperto, riaprono le discoteche. Verso revisione Green Pass con fi… -