Speed skating, programma Olimpiadi 12 febbraio: orari, tv, streaming, italiane in gara (Di venerdì 11 febbraio 2022) Prosegue in maniera spedita il programma dello Speed skating in queste Olimpiadi Invernali di Pechino (Cina). Domani, 12 febbraio, sono previste due specialità: i quarti di finale del Team pursuit femminile e i 500 metri maschili, gara quest'ultima che assegnerà le medaglie. Nella prova dell'inseguimento a squadre femminile non ci sarà l'Italia, che non ha a propria disposizione un terzetto in grado di competere a livello internazionale. I favori del pronostico vanno, manco a dirlo, ai Paesi Bassi con Irene Schouten che punta a conquistare la sua terza medaglia d'oro personale in questa disciplina. A seguire la velocità pura del ghiaccio vedrà due atleti a tenere alto il vessillo italico. Si tratta di David Bosa e di Jeffrey Rosanelli, che andranno a caccia di una prestazione ...

