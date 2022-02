Pechino | doppietta Azzurra | bronzo per Davide Ghiotto e Dorothea Wierer

Advertising

RSIsport : ??????????Il 17enne slovacco Juraj Slafkovsky segna una doppietta contro la Finlandia, è nata una nuova stella? #RSISport - infoitsport : Sci di Fondo, Olimpiadi Pechino 2022 - Immensa Sundling, è oro olimpico nella sprint e doppietta svedese con Dahlqv… - MasashiKohmura : RT @FondoItalia: Sci di Fondo, Olimpiadi Pechino 2022 - Immensa Sundling, è oro olimpico nella sprint e doppietta svedese con Dahlqvist htt… - FondoItalia : Sci di Fondo, Olimpiadi Pechino 2022 - Immensa Sundling, è oro olimpico nella sprint e doppietta svedese con Dahlqv… - infoitsport : Short track, Pechino 2022: doppietta cinese nei 1000 metri maschili, squalificato l'ungherese Shaolin Sandor Liu -

Ultime Notizie dalla rete : Pechino doppietta

il Giornale

Per la Svizzera unad'autore. Inoltre si tratta del primo storico oro in questa disciplina per la stessa Svizzera. Altra grande delusione per Mikaela Shiffrin , nuovamente non all'altezza ...Va in scena ala sesta giornata delle Olimpiadi Invernali 2022 che dà una nuova medaglia all'Italia. ... La Germania fanelle prime due manche dello skeleton , dove gli azzurri Bagnis ...Una doppietta di bronzo per l'Italia ... al National Speed Skating Oval di Pechino. Il vicentino ha chiuso in 12'45"98 e nonostante gli ultimi giri di sofferenza, sale sul podio. La gara viene vinta ...Alle sue spalle l’austriaca Mirjam Puchner e l’altra elvetica Michelle Gisin. Per la Svizzera una doppietta d’autore. Inoltre si tratta del primo storico oro in questa disciplina per la stessa ...