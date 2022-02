Pd | Torquati | non sprechiamo Pnrr con scelte non condivise

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Roma – “Ieri la Giunta capitolina ha approvato due delibere sui rifiuti per partecipare ai bandi per il finanziamento di impianti nell’ambito delle risorse del. Per il nostro Municipio XV sono previsti due progetti. Il primo per partecipare alla realizzazione finalmente di una vera Isola Ecologica nel quartiere dell’Olgiata, progetto su cui da tempo stiamo lavorando, necessario al territorio e per cui sono particolarmente soddisfatto.” “Il secondo progetto invece riguarda un impianto di compostaggio anaerobico a Cesano e Osteria Nuova. Si tratta di un vecchio progetto di Ama su cui purtroppo, come votato il 16 dicembre scorso in aula municipale, continuiamo a non essere d’accordo.” “Attenzione, noi capiamo l’esigenza di attingere ai fondi nazionali per realizzare quell’impiantistica utile al completamento e alla chiusura del ciclo di trattamento dei rifiuti, ma ...

Advertising

IBadaracco : #Cesano In occasione dell’interrogazione sui rifiuti protocollata dal #M5S il Presidente del XV Municipio Torquati… -

Ultime Notizie dalla rete : Torquati non

RomaDailyNews

ci hanno detto niente sul dove, sappiamo solo che dobbiamo tenerci liberi' commenta qualcuno. ... al nostro giornale, poi l'opposizione del presidente del XV municipio Danielee del ...Già settimane fa al nostro giornaleescludeva di passare tra i banchi dell'opposizione in caso ...E poi ancora tra i 'no' netti c'è quello del minisindaco del XV municipio Daniele, altro ...Insomma ce n’è abbastanza per non volere un’altra presenza ingombrante che peraltro comporterebbe, come effetto indotto, un via vai quotidiano di mezzi pesanti in un’area in cui la viabilità è ferma a ...Torquati: “Il dolore non ceda al rancore” “Oggi siamo qui per non dimenticare, perché il dolore non ceda al rancore e perché le Istituzioni siano d’esempio per tutti. Vogliamo che giornate come queste ...