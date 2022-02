Milan-Lazio 4-0, è Rafael Leao l’MVP scelto dai tifosi (Di venerdì 11 febbraio 2022) Rafael Leao trascina i rossoneri in Milan-Lazio e viene votato come migliore in campo dai Milanisti. Ecco tutti i dettagli. Leggi su pianetamilan (Di venerdì 11 febbraio 2022)trascina i rossoneri ine viene votato come migliore in campo daiisti. Ecco tutti i dettagli.

Advertising

IsmaelBennacer : ?? Coppa Italia ?? AC Milan - SS Lazio ?? Stadio San Siro ? 21h00 #ForzaMilan ???? - Bolanet : #LiveBolanet FT: AC Milan 4-0 Lazio (24' Leao, 42'45+1' Giroud, 79' Kessie) | Possessions: 49%-51% | Shots: 9-6 | F… - sportface2016 : #MilanLazio, #Immobile si fa male e se la prende con l'arbitro: 'Siete una banda di scarsi' - Sanfra1407 : @riniraik @alexiasslazio Secondo me dopo Milan-Lazio 4-0 aveva la stessa identica faccia - infoitsport : Immobile, l'infortunio in Milan-Lazio non è grave -