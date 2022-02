Mascherine, in Francia via nei luoghi al chiuso ma solo per i vaccinati (Di venerdì 11 febbraio 2022) ... a patto che siano risultati negativi a un tampone molecolare realizzato nelle 72 ore precedenti al viaggio: è quanto dispone un provvedimento pubblicato oggi sulla Gazzetta Ufficiale, con il quale ... Leggi su ilgazzettino (Di venerdì 11 febbraio 2022) ... a patto che siano risultati negativi a un tampone molecolare realizzato nelle 72 ore precedenti al viaggio: è quanto dispone un provvedimento pubblicato oggi sulla Gazzetta Ufficiale, con il quale ...

Advertising

petergomezblog : Covid, il mondo verso l’addio alle restrizioni: la Francia pronta a revocare il Green pass e New York elimina le ma… - Agenzia_Ansa : Covid, la governatrice di New York revoca l'obbligo delle mascherine al chiuso. In Gb, Johnson punta a eliminare le… - fattoquotidiano : Covid, il mondo accelera addio alle restrizioni: la Francia pronta a revocare il Green pass, New York elimina masch… - Bluerose6898 : RT @SADIComic: FRANCIA fine mascherine all'interno a patto di avere il #supergreenpass quindi continuate tutti a boicottare BAR, NEGOZI,… - Yogaolic : RT @Adnkronos: In #Francia via mascherine al chiuso per i vaccinati a fine mese. #covid -