Macron e Putin, perché quel lungo tavolo? “Per non dare il Dna ai russi” (Di venerdì 11 febbraio 2022) Roma, 11 feb – Seduti allo stesso, lunghissimo, tavolo. Eppure distanti, molto distanti, diversi metri. Un’immagine – quella dell’incontro a Mosca tra Emmanuel Macron e Vladimir Putin – che ovviamente ha fatto il giro del mondo e che molti osservatori si sono “divertiti” a interpretare senza pensare al… Dna. Le ipotesi si sono sprecate: dal mero protocollo anti Covid imposto dal Cremlino alla simbolica distanza tra le parti, quasi un intenzionale modo di comunicare totale diversità di vedute. Ma come sono andate davvero le cose? Come mai i due presidenti erano seduti a cotanta distanza di sicurezza? Macron distante da Putin. Una questione di Dna… Il retroscena spuntato fuori oggi è abbastanza incredibile. Sembra che Macron non abbia voluto sottoporsi al tampone ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 11 febbraio 2022) Roma, 11 feb – Seduti allo stesso, lunghissimo,. Eppure distanti, molto distanti, diversi metri. Un’immagine –la dell’incontro a Mosca tra Emmanuele Vladimir– che ovviamente ha fatto il giro del mondo e che molti osservatori si sono “divertiti” a interpretare senza pensare al… Dna. Le ipotesi si sono sprecate: dal mero protocollo anti Covid imposto dal Cremlino alla simbolica distanza tra le parti, quasi un intenzionale modo di comunicare totale diversità di vedute. Ma come sono andate davvero le cose? Come mai i due presidenti erano seduti a cotanta distanza di sicurezza?distante da. Una questione di Dna… Il retroscena spuntato fuori oggi è abbastanza incredibile. Sembra chenon abbia voluto sottoporsi al tampone ...

SimoneAlliva : #Macron si è rifiutato di sottoporsi al tampone molecolare in occasione della sua visita a Mosca, dove ha incontrat… - repubblica : Putin e Macron distanti al Cremlino, il presidente francese non ha voluto fare il test anti-Covid: non voleva dare… - alessioviola : Incontro in presenza al Cremlino tra Putin e Macron. Macron è quello a destra, in Francia. - demodoxalogia : tuttavia si apprende che il Macron avrebbe rifiutato il test covid all'arrivo in Russia per non fornire il suo prez… - nilopax : @EmmanuelMacron fa la guerra a @DjokerNole poi rifiuta test anti-covid in Russia. Tutti fenomeni con il virus deg… -