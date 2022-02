Il serbo Rajovic del team Corratec in testa al Tour d' Antalya

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Il campionein sella alitaliano conquista la seconda tappa da Kemer ade sfila la maglia Magenta a Matteo Malucelli grazie a una volata da sogno sul traguardo sul britannico Matthew Gibson della Wiv Sungod e su Filippo Tagliani della Drone Hopper Androni Giocattoli. Domani la terza tappa con i 110 chilometri con partenza da Aspendos e arrivo in salita a Termessos. Stesso nome, stessa nazionalità, stessa voglia di primeggiare. Se sei, ti chiami Dusan e giochi per una squadra italiana puoi fare grandi cose. I punti in comune tra l'attaccante della Juventus Dusan Vlahovic e il corridore delDusannon si limitano a una forte assonanza leggendo i rispettivi nomi, ma trovano spazio nel loro approccio allo sport: tenacia, ...

ANTALYA, VINCE IL. VIVIANI SUPER IN FRANCIA Giornata no per la Eolo - Kometa e per quasi tutte le formazioni più attese al Tour of Antalya. Il velocista della squadra varesotta Giovanni ...Il campionein sella al team italiano conquista la seconda tappa da Kemer ad Antalya e sfila la maglia Magenta a Matteo Malucelli grazie a una volata da sogno sul traguardo sul britannico Matthew Gibson ...Rajovic si aggiudica tappa e primato nella classifica generale del Tour of Antalya 2022. Questo il commento del 24enne serbo: «Sapevo che era una tappa molto dura, la Gazprom RusVelo di Malucelli ha ...Il Campione Nazionale serbo si è imposto in volata dopo aver superato senza problemi la prima parte ondulata della tappa che ha causato problemi ad altre ruote veloci. Sul rettilineo finale Rajovic ha ...