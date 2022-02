Dramma per l'ex Lazio Cherubini e moglie, travolgono mucca sull'A24: sono in gravissime condizioni (Di venerdì 11 febbraio 2022) Una disgrazia per Carlo Cherubini e la moglie, Valentina Scarchilli: entrambi ricoverati in prognosi riservata al Policlinico Umberto I di Roma. La coppia la scorsa domenica infatti è rimasta vittima di un gravissimo incidente stradale sull'autostrada A24, dove con l'auto hanno investito e ucciso una mucca che incredibilmente si trovava sulla carreggiata. Nato a Roma il 21 aprile del 77, ex terzino sinistro cresciuto nelle giovanili della Lazio, Cherubini stava tornando a Roma con la famiglia da Rimini, dove dallo scorso agosto ricopre il ruolo di club manager. Il Messaggero rivela che ieri, giovedì 10 febbraio, l'ex calciatore è stato operato a causa del trauma facciale riportato, le sue condizioni sembrano migliorare. La moglie - ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 11 febbraio 2022) Una disgrazia per Carloe la, Valentina Scarchilli: entrambi ricoverati in prognosi riservata al Policlinico Umberto I di Roma. La coppia la scorsa domenica infatti è rimasta vittima di un gravissimo incidente stradale'autostrada A24, dove con l'auto hanno investito e ucciso unache incredibilmente si trovavaa carreggiata. Nato a Roma il 21 aprile del 77, ex terzino sinistro cresciuto nelle giovanili dellastava tornando a Roma con la famiglia da Rimini, dove dallo scorso agosto ricopre il ruolo di club manager. Il Messaggero rivela che ieri, giovedì 10 febbraio, l'ex calciatore è stato operato a causa del trauma facciale riportato, le suesembrano migliorare. La- ...

