Covid oggi Piemonte | quasi 3900 contagi e 22 morti | bollettino 11 febbraio

(Di venerdì 11 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 3.891 i nuovida coronavirus11in, secondo i dati dell’ultimo-19. Si registrano altri 22. L’Unità di Crisi della Regione ha comunicato che i nuovi casi, di cui 3.029 individuati dopo test antigenico, sono pari al 6,9% di 56.001 tamponi eseguiti, di cui 48.108 antigenici: gli asintomatici sono 3.345 (86%). I casi sono 2963 di screening, 662 contatti di caso, 266 con indagine in corso. Il totale dei casi positivi diventa 942.195,di cui 77.016 Alessandria, 43.210 Asti, 36.341 Biella, 127.674 Cuneo, 71.927 Novara, 499.564 Torino, 33.451 Vercelli, 33.594 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 4.598 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitariesi. I restanti 14.820 ...

I dati della Regione: - 1 terapie intensive, - 2 ricoveri Sono 2.055 i nuovi contagi registrati, 11 febbraio, in Calabria secondo il bollettino sull'emergenza- 19 diffuso dal dipartimento Tutela della salute della Regione. Registrati 8 morti, per un totale di 1.987 decessi. Eseguiti ...I dati della Regione Sono 1.436 i nuovi contagi da Coronavirus, 11 febbraio 2022 in Friuli Venezia Giulia, secondo i dati- 19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 9 morti per un totale di 4.622 decessi da inizio pandemia. Nelle ...La Regione dunque resterà gialla anche la prossima settimana. È risalita l'occupazione dei posti letto nelle terapie intensive pugliesi da parte dei pazienti Covid-19: secondo il monitoraggio Agenas ...