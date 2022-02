Atletica, meeting Lodz 2022: Zaynab Dosso eguaglia il record italiano dei 60 metri (Di venerdì 11 febbraio 2022) Zaynab Dosso eguaglia il record italiano dei 60 metri. Fantastica prestazione della velocista italiana alla Orlen Cup di Lodz, che nella finale del meeting sfreccia in 7.19 ed eguaglia il record stabilito da Marisa Masullo, 39 anni fa. Dosso è arrivata seconda alle spalle della polacca, Ewa Swoboda, che ha firmato il successo con 7.00, siglando la migliore prestazione del mondo, in questo anno. Crescita anche per l’altra sprinter italiana, Aurora Berton, che si è posizionata in 5ªposizione con 7.29, stesso tempo realizzato ai Mondiali indoor di Belgrado. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 11 febbraio 2022)ildei 60. Fantastica prestazione della velocista italiana alla Orlen Cup di, che nella finale delsfreccia in 7.19 edilstabilito da Marisa Masullo, 39 anni fa.è arrivata seconda alle spalle della polacca, Ewa Swoboda, che ha firmato il successo con 7.00, siglando la migliore prestazione del mondo, in questo anno. Crescita anche per l’altra sprinter italiana, Aurora Berton, che si è posizionata in 5ªposizione con 7.29, stesso tempo realizzato ai Mondiali indoor di Belgrado. SportFace.

