Zes, Città Aperta: "Barone conferma che si sono persi per strada 21 milioni"

Tempo di lettura: 2 minuti

Di seguito dichiarazione stampa sulla ZES della Area ASI di Ponte Valentino, a firma del Segretario Lorenzo Cicatiello e del Capogruppo Angelo Miceli, per Città Aperta.

"In un comunicato stampa il Presidente dell'ASI, Luigi Barone, conferma- e non poteva essere diversamente- l'esclusione della ZES di Ponte Valentino dal riparto dei fondi del PNRR destinati alle ZES della Campania: 136 mln/€ di investimenti, ripartiti tra l'area industriale della Valle Ufita (AV), quella di Maddaloni (CE), ed ancora Nola (NA) e Salerno.

La penalizzazione della sola ZES di Benevento è un fatto molto grave: nel Piano predisposto dalla Regione Campania per l'impiego dei fondi del PNRR (Next Generation Campania), e trasmesso al Governo in data 30.04.2021, era espressamente prevista, a valere sulla Missione PNRR ...

