Totti, ecco un nuovo business (Di giovedì 10 febbraio 2022) Francesco Totti sposa un nuovo business. Come riporta il Tempo lo storico capitano della Roma, infatti, s’è presentato nella Capitale... Leggi su calciomercato (Di giovedì 10 febbraio 2022) Francescosposa un. Come riporta il Tempo lo storico capitano della Roma, infatti, s’è presentato nella Capitale...

Advertising

Bel_Zeboo : @romanismo85 @AIA_it A vale, c avemo la stessa età, ma non ti ricordi totti? Che aveva fatto? Era forte e stava alla Roma, ecco che ha fatto - PagineRomaniste : Femminile, ecco #Mijatovic per il dopo Thaisa: 'Adoro #Totti' #ASRoma #ASRomaFemminile #CorrieredelloSport - IPibia : @FrancescoBalza8 @PPirajno Ripeto. Zaniolo oggi come Totti ieri. Quando la volpe non va all'uva, dice che è acerba'… - 68ttino : Ecco! Ci mancavano le bestemmie politichesi di Faraone. Questi fetenti renziani hanno fatto cadere il Governo Conte… - forzaroma : A Sanremo ecco Michela, la tifosa che sa a memoria la lettera d’addio di #Totti #ASRoma #Sanremo2022 -

Ultime Notizie dalla rete : Totti ecco Roma, la Coppa Italia: da trofeo di casa a competizione Usa e getta Saranno passati 15 anni nel 2023 dall'ultimo trofeo alzato al cielo da Totti e Rosella Sensi nel ... Zeman batte l'Inter in semifinale, poi in finale ecco Andreazzoli che sbatte in panca tra gli altri ...

Modric rivela: 'Voglio giocare fino a 40 anni. I miei idoli? Totti e Boban' Ecco le sue parole: "Non so per quanto tempo sarò in grado di giocare. Ma potrebbe essere fino a ... Totti è lo straniero che più mi è piaciuto vedere giocare. Giocare contro di lui, parlare e scambiare ...

Totti, ecco un nuovo business Calciomercato.com Francesco Totti si mette in società con il procuratore Pietro Chiodi per assistere gli allenatori Nuovo business per Francesco Totti. L’ex capitano della Roma, infatti, s’è presentato nella Capitale nello studio del notaio Mario Scattone assieme a Pietro Chiodi per costituire la nuova Coach ...

Totti Soccer School, Di Paolo ed il gruppo dei 2009: "Un orgoglio" Marco Di Paolo, tecnico del gruppo dei 2009 (e dei 2014) della Totti Soccer School da ben tre anni, ci racconta il percorso realizzato con i suoi ragazzi tra obiettivi raggiunti e altri da continuare ...

Saranno passati 15 anni nel 2023 dall'ultimo trofeo alzato al cielo dae Rosella Sensi nel ... Zeman batte l'Inter in semifinale, poi in finaleAndreazzoli che sbatte in panca tra gli altri ...le sue parole: "Non so per quanto tempo sarò in grado di giocare. Ma potrebbe essere fino a ...è lo straniero che più mi è piaciuto vedere giocare. Giocare contro di lui, parlare e scambiare ...Nuovo business per Francesco Totti. L’ex capitano della Roma, infatti, s’è presentato nella Capitale nello studio del notaio Mario Scattone assieme a Pietro Chiodi per costituire la nuova Coach ...Marco Di Paolo, tecnico del gruppo dei 2009 (e dei 2014) della Totti Soccer School da ben tre anni, ci racconta il percorso realizzato con i suoi ragazzi tra obiettivi raggiunti e altri da continuare ...