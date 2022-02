Su Affaritaliani Salvini rilancia | Cercare più gas e sì al nucleare pulito

(Di giovedì 10 febbraio 2022) "Ringraziamo il presidente Draghi per aver dato ragione alla Lega che, da mesi e da sola, chiedeva un decreto da almeno 5 miliardi per aiutare famiglie, artigiani, commercianti e imprenditori a pagare le bollette di luce e gas, più che raddoppiate", afferma ad.it Matteo... Segui su.it

Advertising

omarsivori : Bollette, su Affari Salvini ringrazia Draghi e rilancia'Cercare più gas e sì al nucleare di ultima generazione' - Affaritaliani : Bollette, Salvini: 'Cercare più gas e sì al nucleare di ultima generazione' - Affaritaliani : Quirinale, da Gabrielli botta a Salvini e Conte: 'Belloni vittima infastidita' - SAPAFER : #M5S #DiMaioOut batte Conte. Sondaggione ?????? - laviniaricci83 : #Centrodestra, #Salvini batte Meloni. M5S, Di Maio batte Conte. Sondaggio - -

Ultime Notizie dalla rete : Affaritaliani Salvini

Affaritaliani.it

LEGGI I SONDAGGI Matteobatte Giorgia Meloni . E' il risultato del sondaggio realizzato per.it da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab210. Tra gli elettori di ...'Belloni ha seguito la sua candidatura al Quirinale con fastidio e preoccupazione' Sulla vicenda del Quirinale Elisabetta Belloni è stata 'una vittima'. Lo afferma a Porta a porta il sottosegretario ...piú che raddoppiate", ha affermato ad Affaritaliani.it il leader della Lega Matteo Salvini. "Se i prezzi dell'energia non scenderanno, nel 2022 il costo delle bollette sarà di almeno 20 miliardi in ...più che raddoppiate", afferma ad Affaritaliani.it Matteo Salvini. "Se i prezzi dell'energia non scenderanno, nel 2022 il costo delle bollette sarà di almeno 20 miliardi in più rispetto all'anno ...