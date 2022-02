San Severo, senza green pass non può entrare in Comune: prende l’auto e sfonda il portone – Video (Di giovedì 10 febbraio 2022) Gli è stato negato l’ingresso perché non voleva esibire il green pass e ha fatto irruzione con l’auto all’interno dell’atrio del Comune, investendo una impalcatura. È accaduto questa mattina a San Severo (Foggia). Stando alle ricostruzioni, un uomo di 50 anni si è recato a palazzo di città per richiedere un certificato ma quando i vigilanti gli hanno chiesto di mostrare il green pass si è rifiutato. Le guardie giurate hanno tentato quindi di allontanarlo. L’uomo è riuscito però a raggiungere l’ufficio di gabinetto dove i vigilanti lo hanno bloccato per accompagnarlo all’uscita. A quel punto il 50enne si è messo alla guida dell’auto e dirigendosi nell’atrio del palazzo, scontrandosi con una Fiat Panda di proprietà comunale. Nell’impatto è crollata una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 10 febbraio 2022) Gli è stato negato l’ingresso perché non voleva esibire ile ha fatto irruzione conall’interno dell’atrio del, investendo una impalcatura. È accaduto questa mattina a San(Foggia). Stando alle ricostruzioni, un uomo di 50 anni si è recato a palazzo di città per richiedere un certificato ma quando i vigilanti gli hanno chiesto di mostrare ilsi è rifiutato. Le guardie giurate hanno tentato quindi di allontanarlo. L’uomo è riuscito però a raggiungere l’ufficio di gabinetto dove i vigilanti lo hanno bloccato per accompagnarlo all’uscita. A quel punto il 50enne si è messo alla guida dele dirigendosi nell’atrio del palazzo, scontrandosi con una Fiat Panda di proprietà comunale. Nell’impatto è crollata una ...

