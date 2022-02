Quattro ragazzi aggrediti a Bologna da una baby gang (Di giovedì 10 febbraio 2022) La notte del 3 febbraio scorso, in centro a Bologna, Quattro ragazzi sui vent’anni, tutti di Castel San Pietro (paese vicino Bologna) , sono stati vittime di un vero e proprio pestaggio da parte di una baby gang, che è costato a uno di loro una prognosi di sessanta giorni. Una baby gang ha aggredito 4 ragazzi nel centro di Bologna con un coltello Ieri sono arrivate le ordinanze di custodia cautelare emesse dal Tribunale a carico di due minorenni, uno di famiglia albanese e l’altro marocchina, entrambi nati in Italia. Ora collocati in comunità in quanto accusati, a vario titolo, di rapina e di lesioni gravi a carico dei Quattro ragazzi. La ricostruzione dei fatti La ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 10 febbraio 2022) La notte del 3 febbraio scorso, in centro asui vent’anni, tutti di Castel San Pietro (paese vicino) , sono stati vittime di un vero e proprio pestaggio da parte di una, che è costato a uno di loro una prognosi di sessanta giorni. Unaha aggredito 4nel centro dicon un coltello Ieri sono arrivate le ordinanze di custodia cautelare emesse dal Tribunale a carico di due minorenni, uno di famiglia albanese e l’altro marocchina, entrambi nati in Italia. Ora collocati in comunità in quanto accusati, a vario titolo, di rapina e di lesioni gravi a carico dei. La ricostruzione dei fatti La ...

