Paolo Bonolis, sospeso il quiz serale Avanti un altro: il motivo (Di giovedì 10 febbraio 2022) Sospesa la messa in onda di “Avanti un altro-Pure di sera”, lo spin off del celebre quiz di Mediaset condotto da Paolo Bonolis. La trasmissione continuerà la sua normale programmazione nella fascia preserale di Canale 5, dove ottiene buoni ascolti. Paolo Bonolis, sospeso Avanti un altro-Pure di sera Lo speciale con ospiti vip e durata allungata L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 10 febbraio 2022) Sospesa la messa in onda di “un-Pure di sera”, lo spin off del celebredi Mediaset condotto da. La trasmissione continuerà la sua normale programmazione nella fascia predi Canale 5, dove ottiene buoni ascolti.un-Pure di sera Lo speciale con ospiti vip e durata allungata L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

giulielle16_ : RT @_Maltus_: Palesemente sono Paolo Bonolis e Luca Laurenti, dai - CommentoRimosso : ULTIM'ORA Paolo Bonolis rivela: “Sto lavorando ad un programma per non ritardati” @lercionotizie - _Maltus_ : Palesemente sono Paolo Bonolis e Luca Laurenti, dai - CIAfra73 : Ottimi ascolti per #AvantiUnAltro di Paolo Bonolis, la versione serale tornerà in primavera - asdomare : Festival di Sanremo, Paolo Bonolis al veleno su Amadeus: 'Oggi la strada è più semplice' -