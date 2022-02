Napoli | Koulibaly pronto contro l'Inter

Advertising

susydigennaro : RT @napolimagazine: VIDEO + FOTO - Alvino: 'Volo atterrato, Koulibaly è a Napoli, tifosi del Senegal all'esterno dell'aeroporto di Capodich… - napolimagazine : VIDEO + FOTO - Alvino: 'Volo atterrato, Koulibaly è a Napoli, tifosi del Senegal all'esterno dell'aeroporto di Capo… - apetrazzuolo : VIDEO + FOTO - Alvino: 'Volo atterrato, Koulibaly è a Napoli, tifosi del Senegal all'esterno dell'aeroporto di Capo… - Diego31883 : RT @SimoneGuadagnoo: Il volo di #Koulibaly è appena atterrato a #Napoli: tanti tifosi del #Senegal ad attenderlo all’uscita! https://t.co… - 80AirasoR80 : RT @SimoneGuadagnoo: Il volo di #Koulibaly è appena atterrato a #Napoli: tanti tifosi del #Senegal ad attenderlo all’uscita! https://t.co… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Koulibaly

Osimhen è fondamentale per ilperché consente aldi attaccare in altre due maniere ...valore aggiunto? Certo, è un grandissimo difensore, un leader e ha un carisma incredibile e ...Gazzetta -ha il contratto in scadenza nel 2023: ADL vuole blindarloNella giornata di ieri Kalidou Koulibaly ha fatto rientro a Napoli, carico a pallettoni dopo il trionfo in Coppa d'Africa con il Senegal. Ma, evidentemente, anche con un po' di stanchezza per il ...La prossima partita di campionato tra Napoli-Inter ha già il sapore dello Scudetto ... Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Kalidou koulibaly, nonostante sia tornato da poche ore dopo la Coppa d ...