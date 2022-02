Morto Montagnier, premio Nobel guida dei no vax: la conferma dopo il misterioso tweet (Di giovedì 10 febbraio 2022) E’ Morto a Neuilly-sur-Seine, alle porte di Parigi, il professor Luc Montagnier, premio Nobel per i suoi studi sull’Aids, diventato poi riferimento dei no vax. Lo scienziato aveva 89 anni. La notizia sul suo decesso circolava da ieri sera sui social. La conferma arriva oggi dal quotidiano francese, Liberation. Già il sito francese France Soir L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 10 febbraio 2022) E’a Neuilly-sur-Seine, alle porte di Parigi, il professor Lucper i suoi studi sull’Aids, diventato poi riferimento dei no vax. Lo scienziato aveva 89 anni. La notizia sul suo decesso circolava da ieri sera sui social. Laarriva oggi dal quotidiano francese, Liberation. Già il sito francese France Soir L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

ladyonorato : Un pensiero colmo di gratitudine e profondo rispetto per un uomo straordinariamente capace, retto, indipendente e t… - frankiehinrgmc : - È morto #Montagnier - No, non è morto - Sì, è morto No pax. - Agenzia_Ansa : È morto a Neuilly-sur-Seine, alle porte di Parigi, il professor Luc Montagnier, premio Nobel per i suoi studi sull'… - darkskywriter : Mi spiegate perché le stesse battute piene di like e risatone che fate su #Montagnier, fatte su che so, Sassoli, in… - 5_pinin : RT @autocostruttore: Morto Luc Montagnier, premio Nobel per gli studi sull’Aids -