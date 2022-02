Lunedì dell’Angelo. Papa Francesco incontrerà a Roma gli adolescenti italiani (Di giovedì 10 febbraio 2022) Papa Francesco ha accolto la richiesta del cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei. Il Pontefice incontrerà a Roma, il 18 aprile 2022, Lunedì dell’Angelo, gli adolescenti italiani. A renderlo noto è stato il Servizio nazionale per la pastorale giovanile. Il Snpg condivide con i giovani “questa incredibile notizia che ci riempie di gioia”. Nel suo saluto a Papa Francesco, prima dell’incontro a porte chiuse con i vescovi italiani riuniti a Roma in plenaria, il card. Bassetti aveva ringraziato il Pontefice per il cammino sinodale avviato, definito dal presidente della Cei “un tempo di grazia per le nostre Chiese”, per la sua presenza all’incontro a Firenze il 27 febbraio ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 10 febbraio 2022)ha accolto la richiesta del cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei. Il Pontefice, il 18 aprile 2022,, gli. A renderlo noto è stato il Servizio nazionale per la pastorale giovanile. Il Snpg condivide con i giovani “questa incredibile notizia che ci riempie di gioia”. Nel suo saluto a, prima dell’incontro a porte chiuse con i vescoviriuniti ain plenaria, il card. Bassetti aveva ringraziato il Pontefice per il cammino sinodale avviato, definito dal presidente della Cei “un tempo di grazia per le nostre Chiese”, per la sua presenza all’incontro a Firenze il 27 febbraio ...

