Luc Montagnier: giallo sulla morte del virologo (Di giovedì 10 febbraio 2022) L’enigma sulla morte di Luc Montagnier non si è ancora risolto. È stato il quotidiano France Soir a lanciare la notizia del decesso dell’89enne premio Nobel per la medicina con un tweet. Notizia che però non ha trovato conferme ufficiali per oltre dodici ore, come però non ha trovato nemmeno una smentita da parte di Montagnier o dal suo team di ricerca e lavoro. Il direttore di France Soir, Xavier Azalbert, ha però confermato l’avvenuta morte di Montagnier diffondendo un altro tweet dal suo account personale di Twitter. Le notizie sulla morte A seguito del tweet però ancora silenzio da parte di familiari e collaboratori del professore che scoprì il virus dell’HIV. Gianluigi Paragone, leader di Italexit, che il 15 gennaio scorso aveva portato ... Leggi su zon (Di giovedì 10 febbraio 2022) L’enigmadi Lucnon si è ancora risolto. È stato il quotidiano France Soir a lanciare la notizia del decesso dell’89enne premio Nobel per la medicina con un tweet. Notizia che però non ha trovato conferme ufficiali per oltre dodici ore, come però non ha trovato nemmeno una smentita da parte dio dal suo team di ricerca e lavoro. Il direttore di France Soir, Xavier Azalbert, ha però confermato l’avvenutadidiffondendo un altro tweet dal suo account personale di Twitter. Le notizieA seguito del tweet però ancora silenzio da parte di familiari e collaboratori del professore che scoprì il virus dell’HIV. Gianluigi Paragone, leader di Italexit, che il 15 gennaio scorso aveva portato ...

Advertising

ladyonorato : Un pensiero colmo di gratitudine e profondo rispetto per un uomo straordinariamente capace, retto, indipendente e t… - disinformatico : MA NON È POSSIBILE, DAI @UnioneSarda - mimmogammella2 : RT @ProfCampagna: Il giallo sulla presunta morte di Luc #Montagnier riassume perfettamente le dinamiche dei social network: annuncio uffici… - ErnestoPascucci : RT @tempoweb: Giallo sulla morte di Montagnier, cos'è successo al Premio Nobel #lucmontagnier #novax #iltempoquotidiano - MadMac_It : RT @disinformatico: MA NON È POSSIBILE, DAI @UnioneSarda -