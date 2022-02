L' Anm contro Renzi | inaccettabile | ci delegittima Oggi uno dei ' suoi' pm sentito sul caso David Rossi

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Mobilitato il Csm, marilancia e accusa l'Associazione di essere rimasta in silenzio quando la sua vita è stata scardinata e la famiglia trattata come un'associazione di gangster

Mobilitato il Csm, ma Renzi rilancia e accusa l'Associazione di essere rimasta in silenzio quando la sua vita è stata scardinata e la famiglia trattata come un'associazione di gangsterItalia Inchiesta Open, cosa sappiamo finora: dalle accuse a Renzi alla guerrai pm Vanessa ... Immediata anche in questo caso la controreplica di Renzi, che ha accusato l'di silenzio, mentre "...Mobilitato il Csm, ma Renzi rilancia e accusa l'Associazione di essere rimasta in silenzio quando la sua vita è stata scardinata e la famiglia trattata come un'associazione di gangster ...Botta e risposa al veleno tra l’Anm e Matteo Renzi, dopo la denuncia penale presentata dal leader di Italia Viva nei confronti dei pm che, nell’inchiesta sulla Fondazione Open, hanno chiesto il rinvio ...