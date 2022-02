Juventus | Ariaudo non ha dubbi | «Stasera passerà il turno»

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Lorenzo, ex difensore die Sassuolo, ha parlato della sfida di questa sera allo Stadium ai microfoni dinews24 Lorenzo, doppio ex di–Sassuolo, ha analizzato la sfida in esclusiva pernews24. DICHIARAZIONI – «Il Sassuolo fa bene con le grandi e fa un po’ più di fatica con le piccole. Penso comunque che vincerà la, anche se i neroverdi le renderanno la vita difficile». CLICCA QUI PER LEGGERE L’INTERVISTA COMPLETA A LORENZOL'articolo proviene da Calcio News 24.

In entrata circolano con insistenza i nomi di Marco Benassi e Lorenzo: il primo sarebbe un colpaccio per la serie cadetta, mentre l'ex, attualmente svincolato, è un elemento di ...Commenta per primo Il portale SerieBnews.com riporta l'interesse del Crotone per Lorenzo, difensore centrale scuolacon oltre 100 presenze in serie A, attualmente svincolato.Juve Sassuolo vista da una prospettiva del doppio ex, Lorenzo Ariaudo. Bianconero dalla nascita ... Penso comunque che vincerà la Juventus, anche se i neroverdi le renderanno la vita difficile». A ...La partita di Coppa Italia tra Juventus e Sassuolo permetterà di accedere alle semifinali e per qualcuno sarà uno scontro davvero speciale.