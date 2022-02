Il Paradiso delle Signore 6, spoiler 15 febbraio: Recalcati stringerà un accordo con Brivio per scrivere la canzone (Di giovedì 10 febbraio 2022) L’appuntamento con Il Paradiso delle Signore 6 continua senza sosta. La puntata che andrà in onda martedì 15 febbraio 2022 in prima visione assoluta su Rai Uno si preannuncia già da ora ricca di colpi di scena. Gemma presa dai continui sensi di colpa, penserà che la cosa migliore da fare sia confrontarsi con Ezio, rivelando lui tutta la verità riguardo la questione legata alla lettera minatoria. Nel frattempo, Umberto spingerà Flora ad indagare sulle strategie di Dante. Sandro per riuscire a conquistare nuovamente Tina. Veronica pur di dimostrare il suo amore per Ezio, sarà disposta a rinunciare alle nozze. Facciamo insieme il punto della situazione. Il Paradiso delle Signore 6, Gemma sopraffatta dai sensi di colpa nei confronti di sua madre Nella messa in onda di ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 10 febbraio 2022) L’appuntamento con Il6 continua senza sosta. La puntata che andrà in onda martedì 152022 in prima visione assoluta su Rai Uno si preannuncia già da ora ricca di colpi di scena. Gemma presa dai continui sensi di colpa, penserà che la cosa migliore da fare sia confrontarsi con Ezio, rivelando lui tutta la verità riguardo la questione legata alla lettera minatoria. Nel frattempo, Umberto spingerà Flora ad indagare sulle strategie di Dante. Sandro per riuscire a conquistare nuovamente Tina. Veronica pur di dimostrare il suo amore per Ezio, sarà disposta a rinunciare alle nozze. Facciamo insieme il punto della situazione. Il6, Gemma sopraffatta dai sensi di colpa nei confronti di sua madre Nella messa in onda di ...

