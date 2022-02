GHOSTS | esce oggi il corto con la colonna sonora di RONE

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Un museo dalle atmosfere oniriche, corpi che danzano, la musica che accompagna come un’ombra l’energia cinetica, contenuta e crnte.”, ilmetraggio in cui si incontrano una coalizione di artisti all’apice dei rispettivi ambiti. Da chi è firmata la? Laè firmata infatti dall’acclamato compositore e produttore francese, fresco della pubblicazione di “Les Olympiades”, lacomposta per l’omonimo film di Jacques Audiard in nomination ai Premi César 2022.: Cast tecnico La sceneggiatura è di Spike Jonze, voce vitale e innovativa della cultura statunitense fin dagli anni ’90, iconico ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : GHOSTS esce

Cinefilos.it

oggi: il corto con la colonna sonora di RONE e la sceneggiatura di Spike Jonze diretto da (LA)HORDE. Un museo dalle atmosfere oniriche, corpi che danzano, la musica che accompagna come un'...... nel 2003 Sleeping with, nel 2006 Meds e nel 2009 Battle for the Sun. Il primo decennio ... "Surrounded By Spies" (che infatti i Placebo su IG presentano dicendo in soldoni:il 9 novembre ...Esce oggi GHOSTS: il corto con la colonna sonora di RONE e la sceneggiatura di Spike Jonze diretto da (LA)HORDE. Un museo dalle atmosfere oniriche, corpi che danzano, la musica che accompagna come ...