Fondazione Open: Renzi, 'ho citato Tortora, suoi persecutori hanno fatto carriera' (Di giovedì 10 febbraio 2022) Roma, 10 feb (Adnkronos) - "Ho citato una frase di Tortora, che ho cercato indegnamente di parafrasare. Io non sono degno di essere accostato a un personaggio così grande che ha subito più forte di noi le conseguenze dell'ingiustizia". Lo ha detto Matteo Renzi a radio Leopolda parlando dell'inchiesta sulla Fondazione Open. "Tortora è stato oggetto del più grande scandalo in assoluto della storia repubblicana, l'arresto, l'assurda campagna di odio e i suoi giudici, ma io preferisco parlare di persecutori, hanno fatto carriera. Questa è la cosa incredibile, al netto del dolore: coloro i quai sono stati soggetto di una campagna terribile e assurda hanno fatto ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 10 febbraio 2022) Roma, 10 feb (Adnkronos) - "Houna frase di, che ho cercato indegnamente di parafrasare. Io non sono degno di essere accostato a un personaggio così grande che ha subito più forte di noi le conseguenze dell'ingiustizia". Lo ha detto Matteoa radio Leopolda parlando dell'inchiesta sulla. "è stato oggetto del più grande scandalo in assoluto della storia repubblicana, l'arresto, l'assurda campagna di odio e igiudici, ma io preferisco parlare di. Questa è la cosa incredibile, al netto del dolore: coloro i quai sono stati soggetto di una campagna terribile e assurda...

