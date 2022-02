Eileen Gu e Zhu Yi | i destini opposti delle gemelle protagoniste alle Olimpiadi

Advertising

pinopao : RT @daniele_galosso: Eileen #Gu è di San Francisco, Beverly #Zhu di Los Angeles. Cinesi d'adozione, ma con un differente destino. La prima,… - daniele_galosso : Eileen #Gu è di San Francisco, Beverly #Zhu di Los Angeles. Cinesi d'adozione, ma con un differente destino. La pri… -

Ultime Notizie dalla rete : Eileen Zhu

AsiaNews

Yi, che fino al 2018 si chiamava Beverly, ed AilingGu dal 2019 gareggiano per i colori della Repubblica popolare . Yi edsono state acclamate dai media e dal pubblico cinese ...Goggia rinuncia al super g e resta in dubbio per la discesa Olimpiadi, i destini opposti delle "gemelle"Yi e AilingGuOnce derided as ugly, the intensely cute Olympics mascot is in such high demand that officials have promised to boost production.On the other hand, the gold medal-winning skier Eileen Gu, who was also born in the United States, was acclaimed. Beijing (AsiaNews) - Chinese figure skater Zhu Yi has come under fire from national ...