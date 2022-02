Covid, news. Magrini (Aifa): "Non ci sarà quarta dose, si va verso richiamo annuale". LIVE (Di giovedì 10 febbraio 2022) "L'efficacia di questi vaccini - ha detto il direttore dell'Aifa - è andata anche meglio del previsto". I dati Gimbe: nuovi contagi in calo per 14 giorni consecutivi. Il sottosegretario Costa: "Da marzo possibile un allentamento del Green pass, credo che il campionato finirà con gli stadi pieni". Nelle mappe dell'Ecdc tutta Europa resta in rosso scuro (massimo LIVEllo di rischio). Attesa per il nuovo bollettino del ministero della Salute Leggi su tg24.sky (Di giovedì 10 febbraio 2022) "L'efficacia di questi vaccini - ha detto il direttore dell'- è andata anche meglio del previsto". I dati Gimbe: nuovi contagi in calo per 14 giorni consecutivi. Il sottosegretario Costa: "Da marzo possibile un allentamento del Green pass, credo che il campionato finirà con gli stadi pieni". Nelle mappe dell'Ecdc tutta Europa resta in rosso scuro (massimollo di rischio). Attesa per il nuovo bollettino del ministero della Salute

Advertising

HuffPostItalia : Gimbe: calano i vaccini nella fascia 5-11 anni e crollano in quella degli over 50 - repubblica : Covid, Meloni: 'Non vaccino mia figlia perché non è una religione' - HuffPostItalia : Operai si autotassano per sostenere i colleghi no vax - Gattaccioinfame : RT @Paolo_Vig: @Gattaccioinfame @Radio24_news Ti dirò, non sono sicurissimo lo sappia. Battiston in questa intervista si è incartato sulla… - TheEnemyOfSatan : #?????? corona COVID-19 Omicron vaccine news urgent #NoFlee_COVID_Of_DeathArrived -