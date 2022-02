“Avete paura? Andate in Serie C!” | Mourinho | discorso furioso dopo l’Inter

Advertising

capuanogio : ?? Durissimo atto d'accusa di #Mourinho contro la squadra negli spogliatoi di San Siro al termine di #InterRoma. Gi… - Indo39646107 : RT @capuanogio: ?? Durissimo atto d'accusa di #Mourinho contro la squadra negli spogliatoi di San Siro al termine di #InterRoma. Giocatori… - EvilJoey84 : Eh beh preoccupati si caro #Sala dei miei stivali, avete rubato x 70anni al sud anche di più.. L avete reso una col… - shiin_28 : RT @Tweet_Tristi: ma voi non avete paura di disturbare quando scrivete a qualcuno? - marcocoffaro : @Gazzetta_it ?????????????????? Voi della gazzetta avete paura che il Milan lo possa fare. E per questo che fate sti articoli -

Ultime Notizie dalla rete : Avete paura

Giallorossi.net

di partite del genere? E allora andate a giocare in Serie C dove non troverete mai squadre con i campioni', la puntualizzazione di Mourinho, che poi - stando sempre a quanto si legge ......volte bisogna faticare un po' per arrivare ad essere pienamente soddisfatti! Non cedete alla... arrivano novità o pagamenti da saldare, nel frattempotanti pensieri sul lavoro e l'amore va ...Lo Special One si scaglia contro la squadra nel post Inter-Roma San Siro, martedì, inferno notte, vista la temperatura che si è raggiunta intorno alle 23 nello spogliatoio della Roma. L’origine del “s ...Avente paura di partite del genere? Allora andate a giocare in Serie C dove non troverete mai squadre con campioni, stadi top, le pressioni del grande calcio. Siete gente senza palle. La cosa peggiore ...