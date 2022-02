Volley, Serie A1 Femminile 2021/2022: Monza si spegne dopo il primo set, vince Novara 3-1 (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Nel recupero della quarta giornata di ritorno del campionato di Serie A1 Femminile 2021/2022, la Igor Gorgonzola Novara supera la Vero Volley Monza per 3-1 (20-25, 25-17, 25-14, 25-21). dopo la grande vittoria a Conegliano, le brianzole di coach Gaspari non riescono a ripetersi al Pala Igor e capitolano in quattro set. Il successo va infatti alle temibili azzurre di Lavarini, che dopo un primo set piuttosto deludente reagiscono e portano a casa i tre punti. Colpaccio di Novara, che si porta a -6 dalla vetta, occupata da Monza e Scandicci, ma con ben tre partite in meno disputate. CALENDARIO 18^ GIORNATA: DATE, ORARI E TV FORMULA E REGOLAMENTO Serie A1 ... Leggi su sportface (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Nel recupero della quarta giornata di ritorno del campionato diA1, la Igor Gorgonzolasupera la Veroper 3-1 (20-25, 25-17, 25-14, 25-21).la grande vittoria a Conegliano, le brianzole di coach Gaspari non riescono a ripetersi al Pala Igor e capitolano in quattro set. Il successo va infatti alle temibili azzurre di Lavarini, cheunset piuttosto deludente reagiscono e portano a casa i tre punti. Colpaccio di, che si porta a -6 dalla vetta, occupata dae Scandicci, ma con ben tre partite in meno disputate. CALENDARIO 18^ GIORNATA: DATE, ORARI E TV FORMULA E REGOLAMENTOA1 ...

Ultime Notizie dalla rete : Volley Serie Volley A2/M: il Santa Croce non concede sconti! Il Vbc Synergy Mondovì superato dai Lupi per 3 - 0 Serviva un'impresa al Vbc Synergy Mondovì per avere la meglio della Kemas Lamipel Santa Croce nel recupero della prima giornata di ritorno di Serie A2. Se poi si considera che i Galletti hanno dovuto rinunciare anche all'opposto nigeriano Arinze Kelvin , assente per una sopravvenuta indisponibilità, si comprende facilmente che oggi al Vbc ...

Serie A2F: le azzurrine sprecano troppo, Albese vince al tie - break ...ha ospitato oggi pomeriggio il recupero della 13ª giornata del Girone B del Campionato vivo Serie ... 19 - 25, 29 - 27, 20 - 25, 12 - 15) dalla Tecnoteam Albese Volley Como. Le azzurrine hanno alternato ...

Serie A Credem Banca: in campo per i recuperi Lega Pallavolo Serie A Le ragazze Vero Volley si afflosciano a Novara Nel quarto c'è un po' più di partita, ma la formazione di casa Vero Volley non riesce ad arginare le rivali. Finisce 3-1 e Monza spreca così la possibilità di scappare da sola in vetta alla classifica ...

Volley B2, Mazzagatti: “Emozionante ricominciare in casa”. Intanto vince 0-3 a Macerata il Cus Abbiamo chiesto al centrale Greta Mazzagatti, quali siano le sensazioni di poter tornare finalmente in campo: “ Le sensazioni sono sicuramente positive. Ci stiamo allenando duramente tutti i giorni pe ...

