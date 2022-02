Un posto al sole: Chiara è in sua balia, cosa sta succedendo (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Le anticipazioni di Un posto al sole ci fanno sapere che Chiara si troverà da sola ad affrontare la cessione delle quote del Gruppo Petrone e Roberto ne potrebbe approfittare Chiara deve prendere un’importante decisioneUna nuova puntata attende i fan di Un posto al sole. Le anticipazioni ci fanno sapere che Rossella dovrà occuparsi di un delicato caso che la metterà in ginocchio si emotivamente che professionalmente. Intanto Riccardo partito per Bolzano ha chiesto a Virginia la separazione Chiara, invece dovrà arrendersi alla fine della sua storia d’amore, avvenuta proprio ora che il Gruppo Petrone sta per essere ceduto a Ferri. Per la ragazza non sarà facile. Rossella e Riccardo in crisi, Nunzio e Chiara si lasciano Leggi anche ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Le anticipazioni di Unalci fanno sapere chesi troverà da sola ad affrontare la cessione delle quote del Gruppo Petrone e Roberto ne potrebbe approfittaredeve prendere un’importante decisioneUna nuova puntata attende i fan di Unal. Le anticipazioni ci fanno sapere che Rossella dovrà occuparsi di un delicato caso che la metterà in ginocchio si emotivamente che professionalmente. Intanto Riccardo partito per Bolzano ha chiesto a Virginia la separazione, invece dovrà arrendersi alla fine della sua storia d’amore, avvenuta proprio ora che il Gruppo Petrone sta per essere ceduto a Ferri. Per la ragazza non sarà facile. Rossella e Riccardo in crisi, Nunzio esi lasciano Leggi anche ...

