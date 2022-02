Ultime Notizie Roma del 09-02-2022 ore 19:10 (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con informazioni Buonasera da redazione in studio a Giuliano Ferrigno il governo mette mano al portafoglio per contrastare il caro bolletta è lo stesso Mario Draghi in visita Genova ad annunciare un intervento di ampia portata nei prossimi giorni si parla di un debito di 4 miliardi senza sfruttamento di bilancio con un decreto che dovrebbe vedere la luce gialla prossima settimana che coprirà il secondo trimestre del 2022 4 miliardi si aggiungono ai 5,5 già stanziati dalla legge di bilancio ed al primo decreto che ha annullato per il primo trimestre di aliquote sugli oneri di sistema e ha dato un credito di imposta del 20% delle imprese ha avviato una sorta di mini tassazione degli extra profitti realizzati dagli impianti a fonti rinnovabili da tutte le forze politiche si susseguono appelli perché ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 9 febbraio 2022)dailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con informazioni Buonasera da redazione in studio a Giuliano Ferrigno il governo mette mano al portafoglio per contrastare il caro bolletta è lo stesso Mario Draghi in visita Genova ad annunciare un intervento di ampia portata nei prossimi giorni si parla di un debito di 4 miliardi senza sfruttamento di bilancio con un decreto che dovrebbe vedere la luce gialla prossima settimana che coprirà il secondo trimestre del4 miliardi si aggiungono ai 5,5 già stanziati dalla legge di bilancio ed al primo decreto che ha annullato per il primo trimestre di aliquote sugli oneri di sistema e ha dato un credito di imposta del 20% delle imprese ha avviato una sorta di mini tassazione degli extra profitti realizzati dagli impianti a fonti rinnovabili da tutte le forze politiche si susseguono appelli perché ...

