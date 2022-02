Ucraina | Stoltenberg | nessuna certezze su intenzioni Putin

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) "È troppo presto per dire che una de - escalation è più vicina. Non abbiamocertezza sulledi": è quanto espresso dal Segretario generale della Nato, Jens, in un'...

Advertising

iconanews : Ucraina: Stoltenberg a Erdogan, bene aiuto concreto - CuntreraMax : @markorusso69 La Russia non può permettere che l'Ucraina decida di diventare un Paese Nato e poi penssi di riprende… - iconanews : Ucraina: Stoltenberg a Erdogan, bene aiuto concreto - transnazionale : Ucraina: Stoltenberg a Erdogan, bene aiuto concreto #spaziotransnazionale informa - MarianoGiustino : Il segretario generale della #NATO, Jens Stoltenberg, ringrazia il presidente Erdogan e la #Turchia per il 'support… -

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina Stoltenberg

... è quanto espresso dal Segretario generale della Nato, Jens, in un'intervista concessa al quotidiano spagnolo La Vanguardia sulla crisi in. La dichiarazione che segue la missione ...All'epoca, Biden si era incontrato con il segretario generale della NATO, Jens, e aveva ...che la NATO sappia che l'America è presente.' La visione di Biden sulla NATO e sull'deriva ...(ANSA) - MADRID, 09 FEB - "È troppo presto per dire che una de-escalation è più vicina. Non abbiamo nessuna certezza sulle intenzioni di Putin": è quanto espresso dal Segretario generale della Nato, J ...Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha parlato con il presidente della Turchia, Recep Tayyp Erdogan, del dispiegamento ...