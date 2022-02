Meloni: “Noi siamo la destra autentica, autonoma e libera” (Di mercoledì 9 febbraio 2022) ROMA – “Noi siamo la destra autentica, autonoma e libera. E gli unici a doverci giudicare sono gli italiani”. È quanto afferma, in un post pubblicato su Telegram, la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, che poi aggiunge: “Ora l’obiettivo di Fratelli d’Italia è organizzare il campo dei conservatori. Vogliamo allargarci, aprirci sempre di più, attrarre energie nuove e parlare alla maggioranza degli italiani”. E in un altro post, citando una sua intervista rilasciata a ‘La stampa’, la Meloni scrive: “È una vita che la gente vuole chiudere Fratelli d’Italia in un angolo, ma siamo centrali e riusciamo a incidere. Lavoro per essere il primo partito, qualunque sia la legge elettorale”. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di mercoledì 9 febbraio 2022) ROMA – “Noila. E gli unici a doverci giudicare sono gli italiani”. È quanto afferma, in un post pubblicato su Telegram, la leader di Fratelli d’Italia Giorgia, che poi aggiunge: “Ora l’obiettivo di Fratelli d’Italia è organizzare il campo dei conservatori. Vogliamo allargarci, aprirci sempre di più, attrarre energie nuove e parlare alla maggioranza degli italiani”. E in un altro post, citando una sua intervista rilasciata a ‘La stampa’, lascrive: “È una vita che la gente vuole chiudere Fratelli d’Italia in un angolo, macentrali e riusciamo a incidere. Lavoro per essere il primo partito, qualunque sia la legge elettorale”. L'articolo L'Opinionista.

